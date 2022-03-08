Арестович: ВСУ совершили семь контратак за сутки

Противник атакует Киев, Сумы, Чернигов, Харьков, Николаев, Запорожье, но ВСУ на некоторых местах идут в контратаки.

Вооруженные силы Украины за минувшие сутки провели не менее семи контратак, заявил во вторник, 8 марта, советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

"Вооруженные силы Украины контролируют ситуацию, сбивают самолеты противника и крылатые ракеты, не дают ему закрепиться на тех местах, куда он хочет продвинуться. За вчера ВСУ и силы обороны Украины в общей сложности совершили не менее 7 контратак. Героически держится Мариуполь, более того вчера была контратака, уничтожили танковую колонну противника. Держится зона ООС, где одно из воздушно-десантных подразделений уничтожило колонну. Харьков ходит в контратаки, то есть наша армия хорошо знает, что делать", - отметил он.

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Арестович уточнил, что противник атакует Киев, Сумы, Чернигов, Харьков, Николаев, Запорожье. По его словам, сообщение о захвате Изюма не соответствует действительности, там идут бои. Представитель ОП отметил, что темпы продвижения противника существенно замедлились. "Те силы, которые продолжают движение, движутся малыми силами, проводят разведку и не составляют угрозу в тех местах, которые они отмечают в своих сообщениях", - говорит Арестович. Из-за неудач Россия усиливает информационно-психологическую войну. "Поэтому 2-3 дня мы слышим о захватах городов. Наша задача - не верить в их лживые сообщения", - сказал Арестович. Он напомнил, что за неполные две недели войны с Украиной Россия потеряла более 12 000 военных.