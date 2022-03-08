На границе уклонистам вручили по цветку в честь 8 марта

Пограничники напомнили, что мужчинам выезд из страны сегодня запрещен

Пограничники задержали 12 мужчин, которые пытались нелегально пересечь границу Украины в нарушение запрета на выезд из страны военнообязанных. Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

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Сообщается, что мужчин, которые пытались сбежать от мобилизации, задержали в ночь на 8 марта. На каком участке границы это произошло, не уточняется.

Примечательно, что стражи границы решили потролить несостоявшихся беглецов и вручили им по тюльпану в честь Международного женского дня.

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"Подаришь жене, скажешь, защитник вернулся!" – сказал пограничник, вручая цветок одному из задержанных.

В Госпогранслужбе напомнили, что на время военного положения из Украины запрещен выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.

Напомним, Зеленский обратился к женщинам в день 8 марта. Президент не смог произнести поздравительную речь в условиях масштабной войны.

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