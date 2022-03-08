Эвакуация из Сум в Полтаву продолжается – глава ОГА

В первую очередь эвакуируют людей с инвалидностью, женщин с детьми, и беременных.Также формируются колонны из частных автомобилей.

Эвакуация по согласованному маршруту в Полтаву продолжается. Была стрельба в районе кольцевой на выезде из Сумы (направление на Ромны), но не по гуманитарному конвою. Об этом сообщил глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий.

"По автобусам не стреляли. Это не был бой или перестрелка, шла техника Российской Федерации в сопровождении танка и на броне сидели люди, они открыли хаотическую стрельбу по полю, посадке, деревьям, вверх. Испугались и пошли дальше в сторону Лебединской трассы, в сторону Низов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас ситуация на выезде спокойная. "Зеленый коридор" есть.

"Конечно, это случай подтвердил, что стопроцентной безопасности по выезду нет. Поэтому каждый должен взвешивать сам по поводу уровня опасности – опасности выезда или опасности оставаться в зоне боевых действий. "Зеленый коридор" пока есть. Он действует с 9 утра до 21 вечера. Около 13 часов людей не выпускали из города. Сейчас дорога открыта", - отметил Живицкий.

Маршрут движения: Сумы – Ромны – Лохвица – Лубны – Полтава.

"Кроме того, есть автобусы, приехавшие к из Лохвицы, заказанные посольствами и общественными организациями для иностранных студентов. Мы собрали весь транспорт, который возможно, в Сумах, также коллеги из Полтавской области собрали около 30 единиц автотранспорта и направили к нам для эвакуации", - написал глава Сумской ОГА

В первую очередь эвакуируют людей с инвалидностью, женщин с детьми, и беременных.

Также формируются колонны из частных автомобилей.

Ранее сообщалось, что эвакуация из Сум приостановлена из-за обстрела.