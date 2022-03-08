В ЕС назвали Лукашенко соагрессором в войне России против Украины

Евросоюз призвал Беларусь не содействовать российской агрессии и соблюдать свои международные обязательства.

Власти Евросоюза рассматривает режим Александра Лукашенко в Беларуси как соагрессора в войне, которую Россия ведет против Украины. Об этом говорится в заявлении ЕС, высказанном в ходе специального заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене, сообщает Укринформ во вторник, 8 марта.

"Полномасштабная война президента Путина против Украины является грубым нарушением международного права и Устава ООН и подрывает европейскую и глобальную безопасность и стабильность. Историческая резолюция ГА ООН на прошлой неделе показала, что международное сообщество единогласно выступает против российской захватнической войны. Россия, при участии режима Лукашенко в Беларуси как соагрессора, несет полную ответственность за жертвы среди людей, ранения и разрушения", – говорится в заявлении.

Также Евросоюз выступил с требованием к России "немедленно прекратить свои военные действия, вывести все свои войска со всей территории Украины и полностью уважать территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины в пределах международно признанных границ и территориальных вод» и «прекратить свою кампанию дезинформации и кибератак".

"Мы также повторяем наш призыв к Беларуси не содействовать российской агрессии и соблюдать свои международные обязательства. ЕС решительно поддерживает неотъемлемое право Украины на самооборону, а также усилия украинских Вооруженных сил по защите территориальной целостности и населения Украины в соответствии со статьей 51 Устава ООН", – говорится в заявлении ЕС.

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