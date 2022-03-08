Данилов к НАТО: Не можете закрыть небо, мы закроем его сами, дайте оружие

Данилов отметил, что именно сейчас Украина нуждаемся в максимально скорой и практической помощи.

Секретарь СНБО Алексей Данилов призвал НАТО дать Украине оружие, чтобы самостоятельно закрыть небо. Об этом написал в Фейсбук.

"Одним из базовых расчетов кремля при разработке плана Барбаросса-2022 было убеждение в традиционной вялости и растерянности Запада, в его оппонировании наглости московии. Запад всем своим поведением, начиная с 2007 года, демонстрировал бесконечную готовность прогибаться перед российскими требованиями, продавать свои ритуальные "беспокойства" за газ и нефть, за возможность получить коррупционную синекуру в Газпроме, за спокойную и сытую жизнь. И так было до 2022 года, казалось, так будет и дальше, но после 24 февраля для России все сразу пошло не по плану. Запад очнулся, когда оказался на грани потери всего того, что составляет его сущность: ценности, мораль и принципы", - отметил Данилов.

По его словам, мир сплотился вокруг Украины и линия между светом и тьмой пролегла по линиям украинских окопов.

"Мы благодарим всех за каждый патрон, голос в защиту нашего государства и каждое слово в нашу поддержку. Мы благодарим наших британских, канадских и нидерландских друзей Украины за их последнюю инициативу по созданию Международной группы поддержки Украины. Но именно сейчас, в этот момент, в этот день, в эту минуту, мы нуждаемся в максимально скорой и практической помощи, от оказания которой зависит украинская победа и не проигрыш Запада, это вопрос защиты украинского неба – передача боевой авиации и средств ПВО. Если НАТО не хочет или не может закрыть небо над Украиной, мы закроем его сами, дайте нам оружие, если ваше оружие лежит в чехлах", - заявил глава СНБО.

Напомним, ранее сообщалось, что НАТО не закроет небо над Украиной