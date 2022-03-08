Зеленский сменил главу Кировоградской ОГА

Андрей Райкович ранее занимал должность городского головы Кропивницкого — областного центра Кировоградской области.

Президент Владимир Зеленский уволил Марию Черную с должности главы Кировоградской областной государственной администрации и назначил на эту должность Андрея Райковича.

Марию Черную назначили руководительницей обладминистрации 28 мая 2021 года — менее года назад. В структурах ОГА она работала с 2011 года.

Андрей Райкович ранее занимал должность городского головы Кропивницкого — областного центра Кировоградской области.

В 2010-2015 годах Райкович был депутатом Кировоградского областного совета, членом постоянной Комиссии по вопросам бюджета, финансовой деятельности и социально-экономического развития.

В ноябре 2015 года его избрали городским главой Кропивницкого, а в 2020 году переизбрали.