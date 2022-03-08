Зеленский сменил главу Кировоградской ОГА
Андрей Райкович ранее занимал должность городского головы Кропивницкого — областного центра Кировоградской области.
Президент Владимир Зеленский уволил Марию Черную с должности главы Кировоградской областной государственной администрации и назначил на эту должность Андрея Райковича.
Марию Черную назначили руководительницей обладминистрации 28 мая 2021 года — менее года назад. В структурах ОГА она работала с 2011 года.
Андрей Райкович ранее занимал должность городского головы Кропивницкого — областного центра Кировоградской области.
В 2010-2015 годах Райкович был депутатом Кировоградского областного совета, членом постоянной Комиссии по вопросам бюджета, финансовой деятельности и социально-экономического развития.
В ноябре 2015 года его избрали городским главой Кропивницкого, а в 2020 году переизбрали.
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