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Вторжение РФ унесло жизни 41 ребенка - омбудсмен

В городе Дергачи Харьковской области российская армия обстреляла Дергачевский лицей №3 и жилые кварталы города.
Вторжение РФ унесло жизни 41 ребенка - омбудсмен
С начала военных действий РФ на территории Украины погиб 41 ребенок, 76 детей получили ранения, сообщила уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.   "По состоянию на 12 часов 8 марта 2022 года с начала вторжения Российской Федерации в Украине погиб 41 ребенок, 76 детей получили ранения", - говорится в сообщении Денисовой в телеграмм-канале.   Также в сообщении говорится, что в городе Дергачи Харьковской области при обстреле российской армии были нанесены удары по Дергачевскому лицею №3 и жилым кварталам города.   "Минимум трое погибших и 15 раненых, в том числе 4-летний ребенок", - отмечает омбудсмен.   Кроме того, по ее словам, во вторник утром стало известно еще о четырех раненых гражданских в Донецкой области, в том числе пострадал 14-летний парень.   "До сих пор невозможно установить количество убитых и раненых в Мариуполе и Волновахе. Эти города остаются заблокированными российскими оккупационными войсками", - информирует украинский омбудсмен.   В Харькове, по словам Денисовой, атаковано около 30 общеобразовательных школ, 27 детских садов, 5 заведений высшего образования, детские интернаты.   "Действия российских оккупационных войск являются прямым нарушением Гаагской и Женевской конвенций! Обращаюсь к международному сообществу и международным правозащитным организациям с просьбой принять все возможные меры для прекращения военного нападения Российской Федерации. Настаиваю, страны НАТО – закройте небо!", - подчеркнула омбудсмена.  
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