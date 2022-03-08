На Киевщине российские военные расстреляли авто, есть жертвы

Бойцы местной территориальной обороны обнаружили в авто погибших пожилого мужчину и женщину.

В Киевской области российские агрессоры расстреляли легковую машину в районе поселка городского типа Макаров. Погибла пара пенсионеров. О этом стало известно во вторник, 8 марта.

На обнародованном видео видно, как легковушка ЗАЗ Sens затормозила на перекрестке в тот момент, когда к нему приблизилась российская колонна. При этом один из БМП прямо на ходу открыл огонь по авто. Остановившись, экипаж хладнокровно расстрелял людей.

Другое видео демонстрирует, как к ЗАЗ Sens подошли бойцы местной территориальной обороны. Они осмотрели автомобиль и обнаружили пожилого мужчину и женщину. Скорее всего, это семейная пара.

Ранее в Запорожской области кадыровцы обстреляли из танка, а затем переехали автомобиль Укрпочты. Тогда также погибли два человека, которые развозили пенсию жителям региона. Разбитая машина с телами погибших осталась стоять в поле.