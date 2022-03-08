В Украине на российских военных завели более 1100 уголовных дел

Больше всего уголовных производств открыли за нарушение законов и обычаев войны (730), посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Следователи Национальной полиции открыли более 1100 уголовных производств по фактам преступлений, совершенных российскими военными в период с 24 февраля по 8 марта. Об этом сообщается на сайте ведомства во вторник, 8 марта.

"С 24 февраля по 8 марта следователи Национальной полиции Украины открыли 1135 уголовных производств по фактам совершения на территории Украины преступлений военнослужащими вооруженных сил Российской Федерации", – говорится в сообщении.

Больше всего уголовных производств открыли за нарушение законов и обычаев войны (730), посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (356), диверсии (32), террористический акт (8).

Еще по четыре уголовных производства открыли по статьям государственное предательство; планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны и одно по факту нарушения правил воздушных полетов.

Больше всего уголовных производств открыто в Черниговской области – 181, Херсонской – 141, Киевской – 138, Харьковской – 136, Донецкой – 130. А также в Сумской (87), Житомирской (68), Луганской ( 43), Николаевской (41), Одесской (23), Черкасской (20), Днепропетровской (20) областях и Киеве (53).

За 13 день войны задержан 121 человек. Всем сообщили о подозрении. 81 подозревыемый арестован.

Ранее в Киевской области российские агрессоры расстреляли легковую машину в районе поселка городского типа Макаров. Погибла пара пенсионеров.

Также сообщалось, что с начала военных действий РФ на территории Украины погиб 41 ребенок, 76 детей получили ранения.