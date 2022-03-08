Военные РФ нанесли удар по больнице в Изюме

После удара по больнице уцелевшим пациентам пришлось самостоятельно выбираться из-под завалов здания.

Вражеские войска разрушили Изюмскую центральную городскую больницу. Пациенты самостоятельно выбирались из-под завалов. Об этом сообщил заммэра города Владимир Мацокин.

"Я думал, что врата ада закрылись, а оказалось, что это был только первый этаж. Это приемное отделение нашей ЦГБ. Вероятно, очередная секретная база НАТО. Больные выбирались из-под завалов как могли", - написал он.

Ранее сообщалось, что Россия атакует Изюм Харьковской области.