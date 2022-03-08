Правительство изменило порядок начисления субсидий и льгот

Шмыгаль сообщил, что теперь все выплаты будет осуществлять Министерство социальной политики черед Ощадбанк.

Кабмин изменил порядок начисления льгот и субсидий. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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По его словам,если местные органы социальной защиты не смогут выполнять свои функции, то все выплаты будет осуществлять напрямую Министерство соцполитики.

Отмечается. что льготы и субсидии будет начислять Ощадбанк, даже если у получателей открыты счета в других банках.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский анонсировал денежную помощь гражданам, потерявшим работу из-за войны России против Украины. Она составит 6500 гривен и будет выплачиваться без всяких условий.

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