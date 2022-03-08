На Закарпатье прибыли более полумиллиона беженцев

Местные власти используют все существующие площадки и возможности, чтобы справиться со сложившимися обстоятельствами.

В Закарпатскую область прибыли более полумиллиона беженцев, спасаясь от войны и российской оккупации. Об этом сообщает Закарпатская ОВА во вторник, 8 марта.

Часть украинских беженцев направилась в Европу, а другие нашли убежище, в частности, в закарпатской области.

"Никто не остался на улице, каждого накормили, обогрели, оказали медицинскую и психологическую помощь, гарантировали безопасность. Мы используем все существующие площадки и возможности, которыми сейчас оперируем. Эффективное управление на всех уровнях, титаническая работа тысяч людей по всей области обеспечивает выполнение задач, которые перед нами поставили сегодня государство и обстоятельства", - сказано в сообщении.