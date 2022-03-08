Ракетный обстрел Ахтырки длился пару часов, есть жертвы

Повреждены здания городского совета, дома культуры, Универмаг, жилые дома и железнодорожный вокзал. Точное количество пострадавших еще уточняется.

В результате двухчасового ракетного обстрела Ахтырки Сумской области вражескими войсками в понедельник, 7 марта, один человек погиб, еще 14 ранены. Об этом сообщает областная прокуратура.

При процессуальном руководстве Ахтырской окружной прокуратуры начато уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Отмечается, что военнослужащие вооруженных сил РФ, нарушая правила ведения войны, 7 марта 2022 года с 22.43 в течение почти двух часов с применением военной авиации, а также ракетного оружия обстреливали гражданскую инфраструктуру г. Ахтырка.

Повреждены здания городского совета, дома культуры, Универмаг, жилые дома и железнодорожный вокзал.

Точное количество пострадавших еще уточняется.