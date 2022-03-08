Кабмин упростил правила пересечения границы для перевозокчиков

Решение правительства касается как водителей грузовиков, так и железнодорожного транспорта.

Правительство Украины изменило порядок пересечения границы для водителей с целью налаживания международной логистики, сообщает Мининфраструктуры во вторник, 8 марта.

Решение касается как водителей грузовиков, так и железнодорожного транспорта. Оно действует в случаях, когда речь идет о "международных грузовых перевозках, перевозках для нужд Вооруженных Сил Украины, перевозке медицинских грузов, грузов гуманитарной помощи".

Отныне для получения разрешения перевозчик должен обратиться с данными о водителях в Мининфраструктуры или в областную военную администрацию.

После этого состоится бронирование, и со списком забронированных лиц Мининфраструктуры или ОВА обратятся в Госпогранслужбу. В ГНС учтут время выезда и въезда граждан Украины.

"Автоперевозчики, имеющие лицензию на осуществление международных грузовых автомобильных перевозок, могут подать уведомление как в письменном виде, так и в электронном виде с использованием электронного кабинета перевозчика системы ШЛЯХ", – отметили в ведомстве.

Документы обещают оформлять в течение двух часов с момента получения уведомления от перевозчика.

В министерстве рекомендуют обращаться по организации перевозок гуманитарных грузов на многоканальную телефонную линию ежедневно с 08:00 до 17:00: + 38 (044) 334 43 04

Обращение в Мининфраструктуру по бронированию военнообязанных водителей следует отправлять письмом по электронному адресу: zmiu98916@gmail.com.

Ранее ряд стран Евросоюза упростили правила проезда для перевозчиков гуманитарной помощи в Украину.