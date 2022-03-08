Ультиматумов не воспринимаем: в Слуге народа отреагировали на требования РФ

Территориальная целостность Украины не подлежит сомнению. Возможность пересмотра территории или отказ от каких-либо частей территории не рассматривается.

В партии Слуга народа отреагировали на требование России объявить нейтральный статус Украины.

"Ультиматумов не воспринимаем! Территориальная целостность Украины не подлежит сомнению. Мы даже теоретически не рассматриваем возможность пересмотра нашей территории или отказа от каких-либо частей нашей территории. Это недопустимо. Наша Украина – это и Донецк, и Луганск, и Крым. Мы не воспринимаем ультиматумов. Не отказываемся от территорий. Но при этом трезво смотрим на реальность", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Крым, Донецк и Луганск оккупированы уже 8 лет, а другой части территории Украины идет полномасштабная война.

"Мы слышим требование России – признать так называемые "ДНР" и "ЛНР", признать оккупацию Крыма.Понятно, что мы этого не будем делать. Но нам нужно будет определиться – каким образом будет урегулирована жизнь людей на этих территориях в пределах нашего целостного государства. Именно об этом говорил Президент Зеленский, отвечая на вопросы американского журналиста", - заявили в Слуге народа.

Отмечается, что поскольку в ближайшие годы вступление в НАТО невозможно, то для защиты государства не могут быть использованы только строчки в Конституции о курсе в Альянс.

"Курс – это политика. Но не оружие. Не самолеты. Не защита государства. Нужно говорить о конкретных вещах. О конкретном договоре, который может обеспечить Украине полную безопасность до тех пор, пока НАТО не готово нас принимать. Он должен отличаться от Будапештского меморандума – предусматривать конкретные политические, экономические и военные шаги государств-гарантов безопасности Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такими государствами-гарантами могут стать США, Турция, государства-соседи Украины.

"Со своей стороны, Россия должна также юридически зафиксировать, что признает украинскую государственность и гарантирует, что не будет угрожать нашему государству", - заявили в Слуге народа.