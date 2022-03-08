На Волыни разоблачили агента из "спящего резерва" ФСБ

В прошлом агент проходил службу в спецподразделении Беркут и был охранником одного из украинских чиновников.

Служба безопасности Украины разоблачила в Волынской области агента из "спящего резерва" ФСБ России. Об этом сообщает украинская спецслужба во вторник, 8 марта.

Указано, что контрразведке удалось предотвратить диверсию. Вражеский агент пытался вступить в ряды местной территориальной обороны.

В прошлом агент проходил службу в спецподразделении Беркут и был охранником одного из украинских чиновников. После оккупации Крыма в 2014 году он бежал в Россию.

В начале 2022 года кураторы диверсанта из ФСБ дали ему указание вернуться в Украину. Реализовать задачи врага агенту не удалось. У него изъяли автоматы, ружье, пистолет, патроны и взяли под стражу.

Ранее СБУ задержала агента ФСБ РФ, продвигающего идеи "русского мира". Мужчина занимался поиском микробиологических лабораторий двойного назначения, сбором информации об общественно-политической ситуации в Украине и проведением информационных операций, выгодных стране-агрессору.