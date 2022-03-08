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Из Сум выдвинулась вторая эвакуационная колонна

В Сумах продолжается эвакуация населения. Город находится под обстрелами вражеских войск, оттуда вывозят женщин и детей.
Из Сум выдвинулась вторая эвакуационная колонна

Из города Сумы выдвинулась вторая эвакуационная колонна, которая последует по маршруту гуманитарного коридора. Кадры публикует Телеграм-канал Klymenko Time.

Ранее сообщалось, что эвакуация из Сум приостановлена из-за обстрела.

Позже глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий сообщил, что эвакуация по согласованному маршруту в Полтаву продолжается. По его словам, была стрельба в районе кольцевой на выезде из Сумы (направление на Ромны), но не по гуманитарному конвою.

 

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