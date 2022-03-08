Задержан бывший украинский военный, вернувшийся в страну в составе войск РФ

В 2014 году во время аннексии Крыма, являясь военнослужащим ВМС, он перешел на сторону врага, изменил присяге и вступил на военную службу в вооруженные силы РФ.

Задержан майор, заместитель командира батальона, который вернулся в Украину в составе российских войск. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что в 2014 году во время аннексии Крыма, являясь военнослужащим ВМС, он перешел на сторону врага, изменил присяге и вступил на военную службу в вооруженные силы РФ.

В марте 2014 года он получил паспорт гражданина РФ, а в 2020 году его удостоили звания ветерана боевых действий.

Сообщается, что предатель попал в украинский плен в Житомирской области.

"Теперь придется отвечать не только за войну, но и за предательство Украины в 2014 году", - отметили в СБУ.