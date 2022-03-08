Ryanair обещают стать первой авиакомпанией, которая вернется в Украину

Ryanair доставлял гуманитарные грузы своими самолетами в польские аэропорты в сотрудничестве с украинскими посольствами.

Гендиректор лоукостера Ryanair Майкл О'Лири обещает, что Ryanair станет "первой авиакомпанией, которая вернется в Украину", когда это будет безопасно сделать6 пишет The Guardian.

Он сказал, что не верит, что можно будет летать в Украину "в обозримом будущем, после того, как Россия фактически выведет из строя много систем полетов".

"Мы будем первой авиакомпанией, которая вернется в Украину, когда это будет безопасно, но я подозреваю, что это займет время до следующей зимы, когда, надеюсь, украинцы отправят россиян туда, откуда они пришли", - отметил О'Лири.

По его словам, Ryanair "впервые за 30 лет" доставлял гуманитарные грузы своими самолетами в польские аэропорты в сотрудничестве с украинскими посольствами.

Авиакомпания увеличила количество заказов в Польшу, куда члены семьи улетают, чтобы воссоединиться с украинскими беженцами вблизи границы.

Напомним, что до начала войны России против Украины Ryanair анонсировал на 2022 год запуск 13 новых маршрутов из четырех аэропортов Украины.