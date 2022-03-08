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На Тернопольщине теробороне передали 5 машин пьяных водителей

С 3 марта местные органы власти приняли решение изымать автомобили на территории города и области за пьяное вождение и передавать их Вооруженным силам или территориальной обороне.
На Тернопольщине теробороне передали 5 машин пьяных водителей

 

В Тернопольской области на нужды сил обороны передали пять автомобилей, которые изъяли у пьяных водителей, сообщает патрульная полиция области.

С 3 марта местные органы власти приняли решение изымать автомобили на территории города и области за пьяное вождение и передавать их Вооруженным силам или территориальной обороне.

"За шесть дней действия данного правила патрульные полицейские и силовики на блокпостах выявили 5 водителей в состоянии алкогольного опьянения. Их автомобили правоохранители изъяли и передали на нужды обороны", - говорится в сообщении.

Напомним, что в Николаевской области бойцы территориальной обороны города Баштанка завладели российским самоходным зенитным ракетно-пушечным комплексом (ЗРПК) Панцирь-С1.

 

 
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