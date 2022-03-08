Оккупанты обстреляли автобус: погибли три воспитательницы детдома

В Николаевской области женщины ехали в автобусе, маркированном знаками "красного креста", когда оккупанты открыли по ним огонь.

На кировоградской трассе Н-14 в Николаевской области российские войска расстреляли микроавтобус, маркированный знаками "красного креста". Об этом сообщила глава Николаевского облсовета Анна Замазеева во вторник, 8 марта.

В расстрелянном оккупантами микроавтобусе ехали на смену воспитательницы детского дома - трое из них погибли, еще двое были ранены, но смогли с другими своими коллегами добраться до позиций украинских военных, где им оказали помощь.

Напомним, что ранее жертвами авиаудара по Сумам стал 21 человек. Ночью российские военные нанесли удар по Сумам, в результате чего уничтожены несколько домов с жильцами.

Также сообщалось, что на Киевщине российские военные расстреляли авто, есть жертвы. Бойцы местной территориальной обороны обнаружили в авто погибших пожилого мужчину и женщину.