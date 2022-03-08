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Укроборонпром обещает $1 млн за самолет РФ

Пилотам РФ, готовым сдаться вместе с самолетом, гарантируется выдача гражданства свободной страны.
Укроборонпром обещает $1 млн за самолет РФ

Государственный концерн Укроборонпром готов выплатить премию в 1 миллион долларов за украденный или трофейный самолет россиян, заявил глава фракции Слуга народа в Верховной Раде Давид Арахамия на своей странице в Facebook.

"Государственный концерн Укроборонпром готов уплатить премию в 1 000 000 долларов за угнанный или трофейный самолет. Также продолжает действовать программа 500 000 долларов за захваченный вертолет в рабочем состоянии", - отметил Арахамия.

По словам Арахамии, пилотам РФ, готовым участвовать в программе, гарантируется выдача гражданства свободной страны.

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