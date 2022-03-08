Почта
 

Из Измаила начинаются бесплатные пассажирские перевозки в Румынию

Регулярные бесплатные перевозки стартуют завтра, 9 марта. Воспользоваться эвакуационным рейсом смогут женщины, дети, а также мужчины старше 60 лет.
Из Измаила начинаются бесплатные пассажирские перевозки в Румынию

Министерство инфраструктуры Украины анонсировало речные пассажирские рейсы из порта Измаил в порт Тульча в Румынии.

Регулярные бесплатные перевозки стартуют завтра, 9 марта. Воспользоваться эвакуационным рейсом смогут женщины, дети, а также мужчины старше 60 лет.

Отправка будет происходить от причалов морского вокзала г. Измаил дважды в день.

Расписание рейсов:

  • посадка (Измаил) - 08:00, прибытие (Тульча) - 10:30
  • посадка (Измаил) - 14:00, прибытие (Тульча) - 15:30

Напомним, ранее Кабмин упростил правила пересечения границы для перевозчиков. Также ряд стран Евросоюза упростили правила проезда для перевозчиков гуманитарной помощи в Украину.

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри news.bigmir.net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK