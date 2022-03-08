Укрпочта показала эскизы для марки про Русский военный корабль

Голосование за лучший эскиз будет продолжаться до 10 марта включительно, а победителя определят на следующий день.

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Укрпочта получила почти 500 писем с эскизами для почтовых марок в рамках объявленного конкурса на тему "Русский военный корабль, иди на х*й", сообщается на странице компании в Facebook. Укрпочта выбрала 20 наиболее удачных иллюстраций и обнародовала их, чтобы общественность выбрала один из лучших. "Обещали дать на голосование все работы, однако не ожидали, что желающих поучаствовать в конкурсе будет настолько много, что он выйдет за пределы Украины. Поэтому решили собрать 20 лучших с филателистической точки зрения эскизов, из которых вы должны выбрать тот один, который мы напечатаем", – сообщили в Укрпочте. Голосование будет продолжаться до 10 марта включительно, а победителя определят на следующий день. Напомним, что в Запорожской области кадыровцы обстреляли из танка, а затем переехали автомобиль Укрпочты.