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Геращенко показал разбитую колонну РФ у Харькова

Более сотни российских десантников, которые высадились в Волчанском районе для штурма Харькова, были разбиты, также сообщил советник главы МВД.
Геращенко показал разбитую колонну РФ у Харькова

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко 8 марта опубликовал видео, на котором видна разбитая колонна российской техники под Харьковом.

"Так выглядит сейчас дорога из Харькова на Старый Салтов", - подписал публикацию Геращенко.

Он также опубликовал видео с захваченным российским бронеавтомобиль Тигр. По словам Геращенко, сохранился полный боевой комплект.

Кроме того, советник главы МВД рассказал, что 120 российских десантников, которые высадились в Волчанском районе для штурма Харькова, были разбиты Вооруженными силами и территориальной обороной.

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