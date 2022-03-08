Геращенко показал разбитую колонну РФ у Харькова

Более сотни российских десантников, которые высадились в Волчанском районе для штурма Харькова, были разбиты, также сообщил советник главы МВД.

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко 8 марта опубликовал видео, на котором видна разбитая колонна российской техники под Харьковом.

"Так выглядит сейчас дорога из Харькова на Старый Салтов", - подписал публикацию Геращенко.

Он также опубликовал видео с захваченным российским бронеавтомобиль Тигр. По словам Геращенко, сохранился полный боевой комплект.

Кроме того, советник главы МВД рассказал, что 120 российских десантников, которые высадились в Волчанском районе для штурма Харькова, были разбиты Вооруженными силами и территориальной обороной.