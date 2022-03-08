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Отказ США от нефти из РФ: Зеленский призвал другие страны поступить так же

Украинский лидер приветствовал решение главы Белого дома отказаться от российских нефти, газа и угля.
Отказ США от нефти из РФ: Зеленский призвал другие страны поступить так же

Президент Владимир Зеленский выразил благодарность американскому лидеру Джо Байдену за его решение запретить импорт российской нефти в США. Об этом говорится в его сообщении в Twitter.

"Спасибо США и Джо Байдену за личное лидерство и решительный удар в сердце военной машины Путина, в частности за запрет российской нефти, газа и угля на американском рынке. Призываю другие страны последовать этому примеру", - говорится в сообщении.

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