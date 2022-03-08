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В Харькове восстановили украинское ТВ

После повреждения кабеля на телебашне трансляция была остановлена, но сегодня, 8 марта, ее удалось восстановить.
В Харькове восстановили украинское ТВ

 

В Харькове возобновили цифровую ретрансляцию телевизионных каналов, заявил заместитель главы Харьковской ОГА Роман Семенуха в комментарии УП.

После повреждения кабеля на телебашне трансляция была остановлена, но сегодня, 8 марта, ее удалось восстановить.

Семенуха пообещал, что аналоговое вещание в городе будет возобновлено в ближайшее время.

 

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