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В Житомире под ракетный удар попали общежитие и завод

Ранения получили мирные люди. Точное число пострадавших устанавливается.
В Житомире под ракетный удар попали общежитие и завод

Вражеские войска во вторник, 8 марта, нанесли авиаудар по городу Житомир. В результате было полностью разрушено военное общежитие и завод Изоват. Об этом сообщил мэр Сергей Сухомлин.

По его словам, в общежитии проживали бывшие военные. Вследствие атаки пострадали несколько человек. Точное число жертв устанавливается.

"Только что был нанесен ракетно-бомбовый удар по Корбутовке. По общежитию на улице Чудновская. Оно полностью разрушено", - рассказал Сухомлин.

По словам мэра, в этом доме уже 20 лет живут отставники, служившие еще в советской армии.

"Отсутствие военных в общежитии, раненные гражданские. Пишу на русском, нет там нигде воинов", - подчеркнул глава город

Также под ракетный обстрел попало предприятие Изоват, которое производит 70% минеральной ваты в Украине. На данный момент известно об одном пострадавшем.

Напомним, накануне вечером враг нанес удар по двум нефтебазам в Житомирской области. Пожарные боролись с огнем более десяти часов.

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