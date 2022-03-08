Красный Крест организовывает гуманитарный коридор в Мариуполь

Украинское правительство уже завтра ожидает конкретной поддержки Международного комитета Красного Креста.

Президент Международного Красного Креста Петер Маурер заверил, что прилагает все усилия для организации гуманитарных коридоров и из Мариуполя. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Twitter во вторник, 8 марта.

"Провел телефонный разговор с президентом Международного Красного Креста Петером Маурером. Он заверил: прилагает все возможные усилия для организации гуманитарных коридоров из/до Мариуполя", - написал Шмыгаль.

По словам Шмыгаля, правительство в среду ожидает конкретной поддержки Международного комитета Красного Креста.

"Жители Мариуполя и других городов Украины, окруженные врагом, нуждаются в пище, воде и медицинской помощи! Нам нужно вместе организовать эвакуацию мирного населения", - добавил премьер.

Напомним, что ранее военные РФ вновь сорвали эвакуацию из Мариуполя. Российские войска открыли огонь в направлении гуманитарного коридора, не позволив детям, женщинам и старикам покинуть город.

Также сообщалось, что войска РФ пытались прорваться в Мариуполь по гуманитарному коридору. В горсовете отметили, что договоренности с врагом не имеют никакого смысла и могут спровоцировать еще больше невинных жертв среди украинских граждан.