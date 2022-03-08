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Зеленский и Макрон обсудили гуманитарные коридоры в Украине

Разговор двух лидеров был посвящен организации "зеленых" коридоров в тех населенных пунктах, где из-за войны началась гуманитарная катастрофа.
Зеленский и Макрон обсудили гуманитарные коридоры в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 8 марта, провел очередные переговоры с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Об этом он сообщил в Twitter.

По словам украинского лидера, разговор был посвящен организации "зеленых" коридоров в тех населенных пунктах Украины, где из-за войны началась гуманитарная катастрофа.

"Поддерживаю постоянный диалог с Эммануэлем Макроном. Обсудили реализацию договоренностей по гуманитарным коридорам для эвакуации населения и доставку необходимых грузов", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, сегодня заработал гуманитарный коридор из Сум. Однако спустя несколько часов эвакуацию мирных жителей пришлось приостановить из-за обстрелов.

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