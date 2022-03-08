РФ планирует перебросить вагнеровцев на киевское направление - ВСУ

Оккупанты хотят усилить давление на Киев, перебросив туда до тысячи боевиков из ЧВК, узнали в ВСУ.

Российские оккупанты планируют перебросить тысячу "вагнеровцев" на направление в Киев. Об этом сообщает Генштаб ВСУ во вторник, 8 марта.

"С целью усиления группировки войск на направлении Киева оккупанты планируют перебросить до тысячи боевиков из состава частной военной компании "Лига" (бывшая ЧВК "Вагнер")", - сказано в сообщении.

Напомним, накануне под Харьковом в ходе боевых действий был убит российский военачальник, генерал-майор, начальник штаба и первый заместитель командующего 41 армией Центрального военного округа России Виталий Герасимов.