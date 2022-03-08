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РФ планирует перебросить вагнеровцев на киевское направление - ВСУ

Оккупанты хотят усилить давление на Киев, перебросив туда до тысячи боевиков из ЧВК, узнали в ВСУ.
РФ планирует перебросить вагнеровцев на киевское направление - ВСУ

Российские оккупанты планируют перебросить тысячу "вагнеровцев" на направление в Киев. Об этом сообщает Генштаб ВСУ во вторник, 8 марта.

"С целью усиления группировки войск на направлении Киева оккупанты планируют перебросить до тысячи боевиков из состава частной военной компании "Лига" (бывшая ЧВК "Вагнер")", - сказано в сообщении.

Напомним, накануне под Харьковом в ходе боевых действий был убит российский военачальник, генерал-майор, начальник штаба и первый заместитель командующего 41 армией Центрального военного округа России Виталий Герасимов.

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