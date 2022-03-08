Геноцид. Метинвест не может доставить гумпомощь в блокадный Мариуполь

Компания подготовила несколько грузовиков с продуктами и самым необходимым, но русские военные не дают организовать зеленый коридор.

Группа Метинвест пытается помочь Мариуполю с гуманитарной катастрофой, возникшей из-за наступления российских военных, которые не дают создать зеленый коридор. Об этом сообщает пресс-служба компании во вторник, 8 марта.

Как заявил гендиректор Метинвеста Юрий Рыженков, враг целенаправленно уничтожил подстанции и Мариуполь уже неделю без света, воды и тепла. Нет пищи, воды, лекарств, и продолжаются обстрелы. Таким образом, блокадой Мариуполя войска РФ устраивают настоящий геноцид украинского народа.

"Мы постоянно делаем попытки доставить гуманитарный груз в Мариуполь и вывезти людей, но пока наши машины не пропустили – коридора враг нам не дает. Но мы верим в то, что здравый смысл возобладает. Там тысячи тысяч детей, женщин и стариков, инвалидов, которые замерзают от холода и голода!" - заявил Рыженков.

Он заверил, что Метинвест продолжит помогать украинцам - компания развернула гуманитарный фронт, а также помогает территориальной обороне.

“Во всех городах Украины, где сохраняется относительное спокойствие, группа Метинвест подготовила почти 4000 мест для тех, кто будет эвакуирован. Компания закупила еду, лекарства и все необходимое для первой помощи людям. Все бизнесы SCM объединились ради одного – помочь выжить людям в этой страшной войне", – добавил Рыженков.

Напомним, сегодня из Запорожья вышла колонна гуманитарной помощи Мариуполю с продуктами и лекарствами. Однако из-за боев грузовика остановились в городе Орехов.