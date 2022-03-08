В Борисполе одна из ракет попала в воинскую часть – мэр

По городу было выпущено три ракеты, две из которых сбили. Информация о пострадавших уточняется.

В Борисполе одна из трех выпущенных российских ракет попала в воинскую часть. Об этом заявил мэр Борисполя Владимир Борисенко.

"Оперативная информация: действительно, пролетело над нами три ракеты, две из них были ликвидированы силами ПВО", - сказал он в видеообращении, опубликованном в Facebook.

Он добавил, что третья ракета попала в воинскую часть.

"Авиаудар по воинской части в Бориспольском районе! Сегодня около 18 часов враг сбросил снаряд в районе Бабкина. Есть травмированные. Полиция производит осмотр ближайших домов на возможное наличие повреждений", - сообщила пресс-служба Нацполиции.



Информация о пострадавших уточняется.