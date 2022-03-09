У МАГАТЭ нет данных о контроле безопасности ЧАЭС

Украинский ядерный регулятор может общаться с объектом только по электронной почте, утверждают в МАГАТЭ.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) потеряло связь с удаленной передачей данных от систем контроля за соблюдением гарантий безопасности Чернобыльской АЭС. На сегодня объект находится под контролем россиян. Об этом сообщает CNN.

"Чернобыльская площадка в настоящее время не работает, и обращение с ядерными материалами прекращено", - цитирует издание агентство, которое в свою очередь ссылается на информацию украинского ядерного регулятора.

На объекте находятся выведенные из эксплуатации реакторы, а также объекты с радиоактивными отходами. Регулирующий орган сообщил МАГАТЭ, что может общаться с заводом только по электронной почте.

"Агентство изучает состояние систем мониторинга гарантий в других точках Украины и вскоре предоставит дополнительную информацию", - говорится в заявлении МАГАТЭ.

В МАГАТЭ добавили, что вопрос ротации персонала для "безопасного управления" ЧАЭС становится все более актуальным. Около 200 человек работают почти две недели подряд с момента захвата объекта российскими войсками.

"Я глубоко обеспокоен сложной и стрессовой ситуацией, в которой оказался персонал Чернобыльской АЭС, и потенциальными рисками, которые это влечет за собой для ядерной безопасности", - заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси.