В Сумах во время обстрела погиб чемпион Украины по борьбе самбо

Спортсмену было 16 лет. Вместе с ним во время авиаудара погибли родители, два младших брата и бабушка.

В Сумах во время авиаудара погиб неоднократный чемпион Украины по борьбе самбо Артем Прийменко. Об этом заявил тренер Евгений Леоненко.

"Ночью во время авиаударов российскими войсками по жилым районам мирного населения г. Сумы по улице Роменской погиб Прийменко Артем 2006 г.р. Неоднократный чемпион Украины по борьбе самбо", - написал он в Facebook.

Леоненко добавил, что с Артемом погибли его семья – "папа, мать, бабушка и два младших брата Егор и Кирилл".

Добавим, в бою под Николаевом погиб львовский журналист Виктор Дударь. Он был резервистом и работал в газете Экспресс, где до последнего дня занимался журналистскими расследованиями и освещал военную тематику.

Также сообщалось, что погиб один из лучших летчиков-истребителей в мире Александр Оксанченко. Украинский полковник, военный летчик І класса посмертно награжден званием Героя Украины.