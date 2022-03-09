Мир найдет другую бензоколонку - Зеленский

США запретили импорт нефти, газа и угля из России, что значительно ее ослабит и заставит платить за агрессию, уверен Зеленский.

Каждый цент, получаемый Россией при продаже энергоносителей, она превращает в пули и снаряды, которые летят в другие государства. Об этом в видеообращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Он поблагодарил главу Белого дома Джо Байдена за "максимально мощный сигнал всему миру", который тот подал, запретив в США импорт российских нефти, газа и угля.

Это, отметил Зеленский, ощутимо ослабит оккупантов, заставит их платить за агрессию и отвечать за зло, которое они совершили.

По мнению украинского главы государства, либо Россия будет иметь уважение к международному праву, либо она не будет иметь денежных средств, чтобы начинать военные действия.

"Найдут другую бензоколонку... Но запрет на импорт нефти в США ослабит государство-террориста экономически, политически и идеологически, потому что это о свободе, о будущем и о том, куда будет двигаться весь мир", - добавил Зеленский.