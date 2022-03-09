На Житомирщине при авиаударе погибли пять человек

Российская авиация, нанеся бомбовые удары, разрушила дома. Среди погибших в Малине – маленькие дети.

При нанесении авиаударов в городе Малин Житомирской области разрушено семь жилых домов и погибли пять человек, включая детей. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

"8 марта в 20:50 в г. Малин Житомирской области на ул. Вокзальная в результате авиационного удара разрушены 7 частных одноэтажных жилых домов, погибли 5 человек, из них 2 детей (2021 г.р.)", - говорится в сообщении.

Спасатели ведут поисково-спасательные работы. От ГСЧС привлечены 11 человек и две единицы спецтехники.