Враг бомбит гражданскую инфраструктуру - Генштаб

Российская армия продолжает нести значительные потери. Например, 14 отдельная бригада спецназначения (Хабаровск) потеряла более 400 военнослужащих.

В течение 13-х суток с начала вторжения России в Украину противник снизил темп наступательной операции. Враг сосредоточился на ракетно-бомбовых ударах по гражданской инфраструктуре. Об этом сообщает Генштаб Украины.

Армия РФ не оставляет попыток окружить и захватить Киев, Сумы, Харьков, Мариуполь, Николаев, Чернигов; а также создать сухопутный коридор между Крымом и континентальной частью РФ.

"По имеющейся информации, оккупантами рассматривается вопрос организации эффективного обеспечения собственных войск горючим за счет использования стационарной сети автозаправочных станций и хранилищ нефтепродуктов. Также, враг планирует создать сеть полевых трубопроводов на временно захваченной территории Украины с возможностью их подключения к центральному нефтепродуктопроводу и перекачивания горючего с территории Республики Беларусь", - говорится в сообщении.

Между тем россияне в ходе ведения боевых действий продолжают нести значительные потери. Например, 14 отдельная бригада специального назначения (Хабаровск) потеряла более 400 военнослужащих (уточняется). А БТГр 25-й отдельной мотострелковой бригады (Луга) 6-й общевойсковой армии отведена на территорию РФ в связи с потерями.

На Полесском направлении противник продолжает удерживать ранее занятые рубежи и захваченные населенные пункты, в частности Бородянка, Копылов, Буча, Демидов.

На Северском направлении россияне не оставляют попыток овладеть городом Чернигов.

На Слобожанском направлении враг не оставляет попыток блокировать Харьков с севера, но не имеет значительного успеха. Одновременно наносит ракетно-бомбовые удары по гражданской инфраструктуре с целью запугивания гражданского населения.

Продолжается бой за Изюм. Противник устанавливает понтонно-мостовые переправы через реки Северский Донец и Берека.

На Донецком направлении враг продолжает наступать по направлениям Днепр и Запорожье.

На юге противник удерживает Херсон, Энергодар, Васильевка, осуществляет перегруппировку сил для дальнейшего наступления в направлении Запорожья.

"Из Черноморской и Азовской операционных зон ожидается нанесение ударов по гражданским и военным объектам крылатыми ракетами с кораблей Черноморского флота и Каспийской флотилии", - добавили в Генштабе.