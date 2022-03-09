Зеленская призвала закрыть небо над Украиной

Елена Зеленская напомнила о жертвах среди украинских детей и призвала мир "снять белые перчатки".

Первая леди Украины Елена Зеленская в своем открытом письме к мировым СМИ рассказала о войне в Украине и попросила закрыть небо над страной.

"24 февраля мы проснулись с оглашением начала войны. Украинскую границу пересекли танки, в наше пространство ворвались самолеты. Города оцепили ракетные установки. Я свидетельствую: несмотря на уверения пропагандистов Кремля, которые называют это вторжение "спецоперацией", – это убийство мирных людей!", - говорится в сообщении Зеленской.

Она подчеркнула, что в Украине есть жертвы среди детей.

"Я свидетельствую: наши женщины и дети живут в бомбоубежищах и подвалах... Есть города, в которых семьи не могут выйти из бомбоубежищ по несколько суток. Наши дети учат в подвалах уроки. И рождаются там", - говорится в письме первой леди Украины.

Также она отметила, что украинцы, зависящие от постоянного лечения и ухода, не могут качественно получить помощь.

По словам Зеленской, агрессору не удалось взять украинские города блицкригом. Страна оказывает яростное сопротивление.

"Я свидетельствую: Украина хочет мира! Но Украина будет защищаться и никогда не капитулирует. И что нам нужно – закройте небо! Снимите наконец-то белые перчатки, вы все равно не сможете сберечь нейтралитет. Ибо следующим Путин может прийти к вам. Закройте небо, а на земле мы сами управимся… Война в Украине – это не война где-то там. Это война в Европе и на границах с ЕС ", - добавила Зеленская.

Она также поблагодарила всех, кто помогает Украине.