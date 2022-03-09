Эвакуация из Сум прошла успешно

Выезд из города и движение колонн останавливали трижды. К счастью, никто не пострадал. Несколько тысяч сумчан уже в безопасности.

В Сумах во вторник, 8 марта, эвакуация завершилась успешно. Около пяти тысяч жителей уже в безопасности, сообщает Офис президента.

Как отметил глава Сумской ОВА/ОГА Дмитрий Живицкий, эвакуация прошла с препятствиями, однако без потерь среди людей.

"Выезд из города и движение колонн останавливали трижды… Мы упустили много времени, но сохранили жизнь наших людей. Это – главное", - написал он в Facebook.

Позже стало известно, что около пяти тысяч человек и более одной тысячи частных автомобилей уже находятся в безопасности.

Живицкий добавил, что в первую очередь вывозили беременных, женщин с детьми, пожилых людей, людей с инвалидностью, а также часть иностранных студентов.

"Разрешить "зеленый коридор" могут в любой момент. Так же, как и не разрешить. Так что, если вы планируете эвакуироваться, будьте готовы сделать это в любой день", - добавил он.

Тем временем, по данным ООН, число беженцев из Украины достигло 2 млн.

