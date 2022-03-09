В Украине появился "информационный полк" – Ткаченко

Министр культуры и информполитики призвал украинцев распространять ролики и тексты о войне в Украине на всех доступных площадках.

В Украине создан информационный полк ₩AW: War Against War. "Бойцы" займутся созданием контента, рассчитанном на мировую аудиторию. Об этом заявил министр культуры и информполитики Александр Ткаченко.

"Сегодня любой ролик или фото – это не просто контент. Это поднятие боевого духа и доказательная база против преступных действий Российской Федерации по отношению к Украине. И мы должны увеличивать их количество, чтобы не оставить врагу никакого шанса на пропагандистскую ложь", - отметил министр.

Он добавил, что теперь работа ₩AW: War Against War авторизована Офисом президента и Минкультом.

"Призываю украинцев распространять ролики и тексты на всех доступных площадках. Сейчас для нашей страны очень важна информационная поддержка и солидарность в действиях", - призвал Ткаченко.

В своем Telegram-канале он указал медиа-площадки, где будет выкладываться контент.