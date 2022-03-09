Персонал захваченной россиянами ЗАЭС подвергается пыткам - министр

Работники Запорожской атомной станции, находящиеся в плену у российских военных, физически и психологически истощены.

Персонал Запорожской атомной станции, которая находится под контролем российских военных, подвергается пыткам. Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

"По имеющейся у нас информации, войска оккупантов заставили руководство станции записать обращение, которое планируют использовать в пропагандистских целях… для оправдания собственных преступлений", - сказал он в видеообращении.

Министр отметил, что работники атомной станции физически и психологически истощены.

"Мы призываем наших международных партнеров принять все меры для того, чтобы запретить ведение боевых действий вокруг атомных станций, вывести оккупационные войска из захваченных атомных объектов и закрыть небо над Украиной. Авария на атомных станциях в результате применения россиянами оружия приведет к катастрофе общеевропейского масштаба. Ответственность за это будет полностью на России. Если такое произойдет, европейцам придется сменить уют своих домов на радиационные укрытия", - заявил Галущенко.

Он добавил, что мир должен положить конец ядерному терроризму России.