Эвакуация из Сум в Полтаву продолжится 9 марта
Действие гуманитарного коридора из Сум в Полтаву продлится 9 марта с 9.00 до 21.00. Об этом сообщил в Telegram глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий.
"Можно выезжать собственным транспортом, дополнительно примерно на 14.00 мы возвращаем 22 автобуса из Полтавы на Суммы, которые вчера выехали в первой колонне, и мы их подадим под погрузку для беременных женщин, женщин с детьми, людей старшего возраста и с инвалидностью", – отметил он.
Живицкий также уточнил, что городские власти дополнительно сообщат о месте выезда первой организованной колонны в сопровождении Красного креста.
Напомним, 8 марта заработал гуманитарный коридор Сумы-Голубовка-Лохвица-Лубны-Полтава.
Оба этапа эвакуации гражданского населения из Сум завершились успешно: около пяти тысяч человек находятся в безопасности.