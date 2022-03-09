Словакия назначила поезда для вывоза беженцев из Украины

Ежедневно со станции Чьерна-над-Тисоу будет отправляться поезд в Чоп, а затем возвращаться в Кошице.

Словакия назначает ежедневные поезда для вывоза беженцев из Украины, которые начнут курсировать с 9 марта. Об этом сообщила Укрзализныця.

Отмечается, что со станции Чьерна-над-Тисоу (Словакия) поезд будет отправляться в 7.00 и прибывать в Чоп в 7.40.

Обратно состав будет отправляться в 10.35 и прибывать в Кошице в 13.49.

Кроме того, ежедневно будут курсировать поезда Чьерна-над-Тисоу - Кошице.

Также в Укрзализныце напомнили, что со станции Чоп до станции Захонь (Венгрия) в течение дня с интервалом в три часа будут курсировать девять пар поездов

Ранее сообщалось, что все украинские поезда с востока на западное направление стали эвакуационными.