Россия нанесла бомбовый удар по селу на Харьковщине, есть жертвы

Агрессор сбросил по меньшей мере три неуправляемых авиабомбы на небольшое село Донец Слобожанской общины.

Войска российского агрессора совершили ночью авианалет на небольшое село Донец в Харьковской области, сбросив по меньшей мере три авиабомбы. Погибли два человека, среди них 7-летний ребенок, сообщает ГСЧС в среду, 9 марта.

"Враг продолжает беспощадно наносить удары по жилому сектору и объектам критической инфраструктуры. Исходя из географии авиаударов, в опасности находятся все граждане, независимо живут ли они в большом мегаполисе, или в частном доме где-то в далеком селе. Понять логику вражеских бомбардировок невозможно", – говорится в сообщении.

Так, в результате очередного авианалета агрессор сбросил по меньшей мере три неуправляемых авиабомбы на небольшое село Донец Слобожанской общины. Одна из них попала в фундамент двухэтажного частного дома на ул. Диденко. Дом разрушился мгновенно, троим людям удалось самостоятельно выбраться из-под завалов, а еще одного вытащили спасатели.

Спасатели нашли в завалах тела двух погибших людей, среди которых 7-летний ребенок.

В свою очередь Нацполиция сообщает, что в Харьковской области российский агрессор продолжает бомбардировку объектов критической инфраструктуры и жилье мирного населения.

"За сутки было зафиксировано несколько попаданий в облэнерго, где расположены основные подстанции, попытки повреждения ТЭЦ-5. Из-за последствий бомбардировок из одного дома в Харькове эвакуировали 150 человек, из другого – около 200. Критическая ситуация в городе Изюме Харьковской области. За отказ сдаться русские оккупанты осаждали город и уничтожают его", – говорится в сообщении.