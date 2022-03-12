Определен лучший эскиз для марки про Русский военный корабль

За работу художника Бориса Гроха проголосовали более 1700 человек из восьми тысяч всех голосов.

Эскиз для почтовой марки Русский военный корабль, иди нах#й! украинского художника Бориса Гроха стал победителем народного голосования. Об этом в пятницу, 11 марта, сообщила пресс-служба Укрпочты.

"Мы готовы объявить победителя народного голосования за эскиз для почтовой марки Русский военный корабль, иди на#уй!. 1 место - эскиз номер 3. За работу украинского художника Бориса Гроха проголосовали более 1700 человек из 8 тысяч всех голосов", - говорится в сообщении.

Как указано, по завершению организационных вопросов эскиз будет передан в печать.⠀

"Так что не будем терять времени! Приступаем к работе, чтобы в ближайшее время вы уже смогли воспользоваться маркой и отправили тому, кому нужно", - добавили в Укрпочте.

Напомним, Укрпочта получила почти 500 писем с эскизами для почтовых марок в рамках объявленного конкурса. Для голосования были выбраны 20 наиболее удачных иллюстраций.

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