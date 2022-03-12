Россия проводит в стране скрытую мобилизацию - разведка
Российские власти решили пополнить резервы своей армии, воюющей в Украине, за счет жителей страны, а также "ДНР", "ЛНР" и Крыма. Проводится тайная мобилизация. Об этом сообщил глава управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью Укринформ, обнародованном в пятницу, 11 марта.
Кроме того, добавляет он, РФ подтягивает новые подразделения из Восточного и Центрального военных округов.
"Многие подразделения на данном этапе уже уничтожены или потеряли боеспособность, и за счет этих резервов производится восстановление их боеспособности. Также за счет перегруппировки производится усиление войск на важных для России направлениях", - уточнил разведчик.
Как сообщалось, в Московской области в России неизвестный поджег военкомат и заснял это на камеру. Он объяснил поджог тем, что в первую очередь хотел уничтожить архив с личными делами призывников, чтобы помешать мобилизации.
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