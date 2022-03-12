Россия проводит в стране скрытую мобилизацию - разведка

Сейчас наблюдается подвоз новых подразделений абсолютно со всей РФ, а также из "ЛДНР" и Крыма, отметили в ГУР.

Российские власти решили пополнить резервы своей армии, воюющей в Украине, за счет жителей страны, а также "ДНР", "ЛНР" и Крыма. Проводится тайная мобилизация. Об этом сообщил глава управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью Укринформ, обнародованном в пятницу, 11 марта.

"Наступление захлебнулось. Фактически не хватает ресурсов и сил для продолжения наступления. Сейчас наблюдается подвоз новых подразделений, абсолютно со всей России, проводится то, что называется скрытая мобилизация, мобилизуется все население, к сожалению, наших временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и аннексированной Республики Крым", - сказал Буданов.

Кроме того, добавляет он, РФ подтягивает новые подразделения из Восточного и Центрального военных округов.

"Многие подразделения на данном этапе уже уничтожены или потеряли боеспособность, и за счет этих резервов производится восстановление их боеспособности. Также за счет перегруппировки производится усиление войск на важных для России направлениях", - уточнил разведчик.

Как сообщалось, в Московской области в России неизвестный поджег военкомат и заснял это на камеру. Он объяснил поджог тем, что в первую очередь хотел уничтожить архив с личными делами призывников, чтобы помешать мобилизации.

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