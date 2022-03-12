В Чернигове враг разрушил визитную карточку города - отель Украина

Происходит целенаправленное и планомерное уничтожение древнего города, история которого насчитывает более 1300 лет, утверждает ученый.

В городе Чернигов при авиаударе со стороны российских захватчиков был разрушен отель Украина. Об этом сообщил научный сотрудник в Институте истории Украины НАН Украины Сергей Шумило.

"В блокадном Чернигове в самом центре города российские оккупанты разбомбили гостиницу Украина, которая была одной из визитных карточек города", - написал он.

При этом ученый отметил, что сейчас происходит целенаправленное и планомерное уничтожение древнего города, история которого насчитывает более 1300 лет.

"Москальская Орда уничтожает то, что возникло задолго до появления и что, собственно, и было исторической Русью, в отличие от московских болот и чащ, которые были дикой окраиной когда-то величественного Черниговского княжества", - подчеркнул Шумило и призвал всех распространять информацию о преступлениях российских оккупантов.

Отель Украина после авианалета. Фото: facebook.com/shumylo

Как сообщалось, в Чернигове враг разбомбил спортивную арену имени Гагарина, на которой выступает клуб Премьер-лиги Десна.

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