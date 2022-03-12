Итоги 11.03: Провокация в Беларуси и отмена ВНО

Авиация РФ нанесла удар по Беларуси; в Украине отменили внешнее независимое оценивание. Корреспондент.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Российские самолеты обстреляли территорию Беларуси

Штурмовики СУ, с залетом на территорию Украины из Беларуси, совершили бомбардировки украинской территории, после чего нанесли авиадуадары по белорусской территории. При этом жители белорусских сел, вблизи которых упал снаряд, говорят, что не слышали никаких взрывов. В Минобороны республики информацию об ударе назвали фейком.

В то же время в Киеве заявили, что провокация Москвы была сорвана, поскольку о ней стало известно незамедлительно.

Из-за войны в Украине отменили ВНО

Министр образования и науки Сергей Шкарлет объявил, что из-за российского вторжения в Украине отменяются ВНО и вступительные экзамены в ВУЗы. Для поступления будет создан специальный механизм, "похожий на ВНО, но без участия ребенка".

Глава Минобразования отметил, что в Верховную Раду уже подан законопроект, который для учеников выпускных классов отменяет итоговую аттестацию в ВНО на 2022 год.

США ввели новые санкции против России

Вашингтон расширил санкционный список против Москвы за ее нападение на Украину. Так, новые американские рестрикции включают отмену торговых привилегий со стороны США и стран Большой семерки, а также новое эмбарго на российские бриллианты, морепродукты и водку.

Кроме того, Минфин США ввел персональные санкции против россиян, причастных к вторжению в Украину. В "черный" список попали родные Пескова, 12 депутатов Госдумы, 10 членов правления банка ВТБ и другие.

Враг впервые обстрелял город Днепр

Утром российская авиация нанесла удары по Луцку, Ивано-Франковску и, впервые с начала войны, Днепру. В Луцке был частично разрушен военный аэродром, жертвами атаки стали четыре человека. В Ивано-Франковске удар пришелся на аэропорт, никто не пострадал. А в Днепре враг разбомбил двухэтажную обувную фабрику, погиб человек.

В ЕС отказались принимать Украину по ускоренной процедуре

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Евросоюз не может применить исключительные меры для вступления в ЕС Украины, которая находится в состоянии войны. Канцлер Германии Олаф Шольц также напомнил, что есть четкие критерии для вступления стран в сообщество. В то же время глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что Украина двигается в ЕС с невероятной скоростью.

ООН подтвердила использование Россией в Украине кассетных бомб

Пресс-секретарь Верховного комиссара ООН по правам человека Лиз Троссел сообщила, что в организации имеются доказательства использования Россией в Украине кассетных боеприпасов, в том числе в населенных пунктах. Она отметила, что применение кассетных бомб против мирных жителей несовместимо с принципами международного гуманитарного права, регулирующего ведение боевых действий.

Число украинцев-беженцев превысило 2,5 миллиона

За 15 дней войны против России беженцами из Украины стали почти 2,5 млн человек. На долю украинско-польской границы пришлось 60,6% всех беженцев (1,52 млн), Венгрия приняла 225,05 тысячи, Словакия - 176,09 тысячи, Молдова - 104,93 тысячи, Румыния - 84,67 тысячи, другие европейские страны - 258,84 тысячи.

Зеленский отметил фактический союз Украины и Польши

Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к властям и народу Польши, в котором отметил тесные связи и единую цель обеих стран, а также фактический союз Украины и Польши, возникший в ходе борьбы с российской агрессией. Глава государства поблагодарил польские власти и весь польский народ за поддержку Украины в войне с Россией и выразил уверенность в том, что вместе двум странам удастся достичь нужного результата.

Роскомнадзор решил заблокировать в РФ Instagram

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзор приняла решение ограничить доступ к Instagram на территории РФ. Полная блокировка соцсети произойдет 14 марта. Как подчеркнул глава Instagram Адам Моссери, "это решение отрезает 80 миллионов человек в России друг от друга и от остального мира".

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet