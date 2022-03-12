В нескольких городах слышны сильные взрывы
В Днепре, Кропивницком и Василькове утром в субботу, 12 марта прогремели несколько сильных взрывов, сообщают соцсети.
Так, в Василькове было слышно минимум восемь взрывов. Предположительно, российские военные громят местный аэропорт.
Также есть предварительная информация, что в Днепре сработало ПВО.
А в Броварском районе, по данным ГСЧС, в загорелся склад хранения замороженной продукции. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.
Напомним, накануне рано утром в Днепре, Ровенской и Волынской областях также прогремели взрывы. Под воздушный удар попали аэропорт, стадион, завод и библиотека.
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